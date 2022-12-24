Bloomberg: В Китае суточная заболеваемость ковидом достигла 37 миллионов случаев

В Китае за один день выявлено почти 37 миллионов случаев заболевания коронавирусом, это оценки Национальной комиссии здравоохранения КНР, на которые ссылается Bloomberg. Эта заболеваемость, выявленная на уходящей неделе, стала самой крупной в мире за всю историю пандемии.

В первые три недели декабря коронавирусом заразилось 248 млн китайцев или 18% от всего населения. Предыдущий китайский рекорд однодневной заболеваемости был установлен в январе 2022 года – тогда выявили около 4 млн случаев за день.

К быстрому распространению омикрон-штамма привела отмена ковидных ограничений Пекином и низкий иммунитет у населения.

Между тем, издание отмечает, что цифра может быть неточной, поскольку обязательное тестирование в Китае упразднили, теперь граждане должны использовать экспресс-тесты и они не обязаны сообщать о положительных результатах, а правительство больше не публикует статистику по выявленным бессимптомным случаям.

Эксперты предполагают, что текущая волна достигнет своего пика в Китае в период до конца января.