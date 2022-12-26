Торговым сетям запретят открывать новые магазины в восьми муниципалитетах Челябинской области

В Челябинской области УФАС направило главам восьми муниципалитетов информацию по превышению торговыми сетями пороговых значений. В этих территориях торговые сети не смогут приобретать или арендовать дополнительную площадь.

В Карабаше, Локомотивном, Снежинске, Трехгорном, Южноуральске, Еткульском, Уйском и Коркинском районах доля торговых сетей превышает 25%.

"Информация направлена в адрес глав названных муниципальных образований для принятия ими мер по предупреждению и пресечению дальнейшего расширения торговых сетей, уже имеющих долю 25%", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.