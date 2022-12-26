26 Декабря 2022
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Происшествия Сибирский ФО В России
Фото:В.Н. Горелых

В Кемерово задержали пожарного инспектора, проверявшего сгоревший приют

В Кемерово задержали пожарного инспектора Романа Плета, участвовавшего в проверке сгоревшего приюта. Ему предъявлено обвинение в халатности, сообщает ТАСС.

Уточняется, что задержанный участвовал в прокурорской проверке заведения в качестве специалиста.

По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Региональное министерство соцзащиты в октябре прошлого года обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о том, что в здании располагалась секта, где у людей отбирали деньги и банковские карты, пишет РИА Новости.

МЧС РФ сообщало, что в декабре текущего года пожарный инспектор должен был проверить приют, однако руководство учреждения отказалось его пустить. За это в отношении собственника дома был составлен административный протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

Напомним, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев распорядился провести срочные проверки организаций, "в которых организована деятельность по размещению людей".

Теги: кемерово, приют, пожар, пожарный инспектор



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