24 Декабря 2022
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: активист Иван Стародубцев

В Кузбассе проведут срочные проверки приютов и домов престарелых

В Кемеровской области срочно проведут проверки организаций, "в которых организована деятельность по размещению людей". Главам муниципалитетов велено актуализировать списки таких объектов, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Минувшей ночью в Кемерово сгорел дом престарелых, погибли 20 человек. Организация не была должным образом зарегистрирована, представителя Госпожнадора месяц назад внутрь не пустили.

Теперь об организациях, которые откажутся пускать проверку, будут сообщать в правоохранительные органы.

"Организовать работу с привлечением сотрудников правоохранительных структур по выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, стационарно оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов. При выявлении правонарушений принимать исчерпывающие меры по их устранению", - распорядился Цивилев.

Теги: кемерово, кузбасс, проверки



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