В Киеве продолжаются экстренные отключения электричества

В Киеве не смогли перейти от экстренных отключений к плановым, сообщила компания ДТЭК. Графики плановых почасовых отключений еще не действуют. В компании заверили, что специалисты делают все возможное для стабилизации ситуации, передает РБК.

На прошлой неделе гендиректор украинского энергопоставляющего холдинга YASNO Сергей Коваленко сообщил, что главной проблемой с энергоснабжением в Киеве стало повреждение линий электропередач, а не генерации,. По его словам, в городе повреждено 60% трансформаторов и другого высоковольтного оборудования. По этой причине некоторые районы остаются обесточенными, некоторые получают электричество всего пять часов в сутки.

"Сегодня ситуация со снабжением в Киеве – самая сложная в стране. Есть те районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, которые со светом 2-3 часа в сутки. А есть те, которые без света вообще из последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования", – сообщил Коваленко в соцсети.

"Ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети. Не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль. Линии питания в Киеве не линейные и не всегда логичные с точки зрения карты и районов. Например, среди десяти запитаных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией. Это реальная ситуация", - пояснил энергетик ситуацию.