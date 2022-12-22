22 Декабря 2022
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Общество Украина
Фото: admsr.ru

В Киеве повреждено 60% трансформаторов – энергетики

Главной проблемой с энергоснабжением в Киеве стало повреждение линий электропередач, а не генерации, сообщил гендиректор энергопоставляющего холдинга YASNO Сергей Коваленко. По его словам, в городе повреждено 60% трансформаторов и другого высоковольтного оборудования. По этой причине некоторые районы остаются обесточенными, некоторые получают электричество всего пять часов в сутки.

"Сегодня ситуация со снабжением в Киеве – самая сложная в стране. Есть те районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, которые со светом 2-3 часа в сутки. А есть те, которые без света вообще из последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования", – сообщил Коваленко в соцсети.

"Ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети. Не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль. Линии питания в Киеве не линейные и не всегда логичные с точки зрения карты и районов. Например, среди десяти запитаных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией. Это реальная ситуация", - пояснил энергетик ситуацию.

Теги: киев, энергоснабжение, трансформатор, оборудование



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