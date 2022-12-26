В Росгидрометцентре рассказали о погоде в новогоднюю ночь

На 80% территории России в новогоднюю ночь температура воздуха будет в пределах климатической нормы, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда. Отклонения от среднегодовых значений возможны только в Сибирском федеральном округе – там будет на несколько градусов холоднее, чем обычно.

В столице декабрьская оттепель продолжится. Ожидается, что 31 декабря воздух прогреется до двух градусов тепла, возможны небольшие осадки. Такая же погода будет и в Санкт-Петербурге.