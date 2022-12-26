26 Декабря 2022
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Фото: Министерство обороны Дании

Новак оценил шансы отремонтировать "Северные потоки"

Вице-премьер Александр Новак рассказал о том, возможен ли ремонт "Северных потоков".

"Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура и сколько это будет стоить. Пока же операторы газопроводов – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – не допускаются к информации, которую компетентные органы европейских стран получают в ходе расследования", - сказал Новак в интервью ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что теракты против "Северных потоков" нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур. В МИД РФ подчеркивали, что Запад не допустил Россию к расследованию взрывов на "Северном потоке", потому что ему есть что скрывать.

Теги: Северный поток, ремонт, Александр Новак



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