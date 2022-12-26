26 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Неполная занятость на предприятиях в РФ превысила пиковые показатели пандемии

В России неполная занятость сотрудников на предприятиях в июле-сентябре превысила пиковые показатели пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно полученным данным, неполная занятость в указанный период достигла рекордных 4,66 млн человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число занятых неполное время выросло на 7,3%, или на 319 тысяч человек.

Отмечается, что основная категория сотрудников на предприятиях взяла отпуск за свой счет. В третьем квартале 2022 года в таком отпуске пребывали 3,3 млн человек (на 6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года).

В сентябре президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в стране вдвое выросло количество работников, находящихся в вынужденных отпусках или работающих неполный день.

Глава государства отметил, что правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения. Вместе с тем, в целом ситуацию на рынке труда президент назвал "более чем стабильной".

Теги: неполная занятость, предприятия



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