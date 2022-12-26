В Карабаше открыли новый бассейн

В Карабаше Челябинской области состоялось торжественное открытие бассейна. Участие в нём приняли вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова и глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко. Во время мероприятия прошёл Открытый турнир по плаванию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

За победу боролись команды школьников из Карабаша, Кыштыма, Коркино и Варны. Соревнования начались с показательного выступления профессионального спортсмена Челябинской области, неоднократного Чемпиона России — Вячеслава Козлова.

Бассейн оснащён двумя чашами. Большая – с четырьмя дорожками длиной 25 метров каждая. Глубина от 1,2 до 1,8 м. Здесь можно заниматься спортивным плаванием, аквааэробикой. Малая чаша предназначена для лечебного и оздоровительного плавания маломобильных групп населения. Её глубина составляет 0,9 м.

Новый комплекс включает в себя не только бассейн, но и баню. Современная парная отделана ароматной липовой древесиной. Дни посещений разделяются на мужские и женские.

Объект построен градообразующим предприятием АО "Карабашмедь". ФОК располагается на улице Шахтёрской по соседству с новым жилым комплексом "Медный" и ТРЦ "Медь".