Организатор сгоревшего в Кемерове приюта полностью признал вину

Организатор приюта в Кемерове, где при пожаре погибли 22 человека, пастор Андрей Смирнов полностью признал свою вину. Об этом сообщил представитель СК РФ в ходе заседания в Центральном районном суде города.

Следствие ходатайствует об аресте сроком на два месяца - до 24 февраля 2023 года, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Смирнов арендовал частный дом и организовал там приют. Жильцы сообщили обвиняемому, что угольный котел, которым обогревался дом, неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял, считает следствие.