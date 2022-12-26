Названы города России с самым эффективным управлением

Лидерами по эффективности городского управления в 2022 году в России стали Тюмень, Салехард и Казань.

Также в десятку лучших вошли Грозный, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Сочи, Челябинск, Ханты-Мансийск и Самара. Об этом говорится в ежегодном рейтинге АПЭК вместе с доктором политических наук Ростиславом Туровским.

Всего в исследование вошли 92 города. Речь идет о столицах почти всех субъектов РФ (за исключением городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), а также городах с численностью более 300 тыс. человек (в частности, Сочи, Набережные Челны, Череповец, Магнитогорск, Нижний Тагил и Сургут). В Ингушетии помимо Магаса эксперты также добавили в рейтинг наиболее крупный город и бывшую столицу Назрань.

Как уточняют авторы исследования, в рейтинг пока не включены города новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где пока не созданы органы местного самоуправления, соответствующие общероссийским стандартам, что затрудняет оценку качества управления. Кроме того, по ним пока еще полностью отсутствует статистика, позволяющая анализировать объективные данные.

Как заявил глава АПЭК Дмитрий Орлов, исследование городского управления в 2022 году продемонстрировало небольшую положительную динамику уровня его эффективности по сравнению с прошлым годом.

По его словам, в Тюмени активно реализуются программы в сфере городского благоустройства. Например, как отмечал в декабре мэр города Руслан Кухарук, за год здесь было благоустроено 55 дворовых территорий. Достаточно активно ведется строительство социальной инфраструктуры, в том числе школ и дошкольных учреждений, — пояснил Орлов.

Кроме того, среди городов, заметно улучшивших свои позиции (не менее чем на 10 пунктов), авторы рейтинга называют Воронеж, Екатеринбург, Кемерово и Калининград. Среди тех, кто ранее находился в аутсайдерах, динамичный рост смогли продемонстрировать Кызыл, Барнаул и Киров.

Самое последнее, 92-е место, в рейтинге заняла столица Бурятии Улан-Уде. Как отмечают авторы исследования, город продемонстрировал значительный спад эффективности по сравнению с 2021 годом. Хотя тогда он тоже занимал последнее место, сейчас показатели снизились с 0,405 до 0,308.

По словам Орлова, в Улан-Удэ сохраняются застарелые экологические сложности, в том числе связанные с состоянием атмосферного воздуха. Смог остается одной из значимых проблем, на которые традиционно реагируют жители. Также фиксируются трудности, связанные с общественным транспортом. Отмечается, что хотя власти города анонсировали планы строительства новых объектов здравоохранения, жители отмечают перегруженность местных поликлиник.

Отрицательную тенденцию зафиксировали и в Архангельске, который переместился с 90-го на 91-е место.

В Архангельске очевидны проблемы, связанные с вывозом мусора. Отмечаются негативные аспекты в работе общественного транспорта. Так, глава города Дмитрий Морев в декабре отмечал, что «эти проблемы накапливались годами, если не сказать десятилетиями.

Также в тройку аутсайдеров по эффективности управления впервые вошел Биробиджан. Город опустился сразу на пять позиций — с 85-го на 90-е место.

В конце рейтинга (с 80-го по 89-е место) также оказались Элиста (89), Владивосток, Назрань, Махачкала, Магас, Омск, Чита, Ярославль, Ульяновск и Киров (80-е).

Среди городов, которые значительно ухудшили свои показатели в этом году, отмечается Магадан и Курган. Административный центр Магаданской области опустился с 42-го на 52-е место, главный город Курганской области — на 12 строчек (с 47-го на 59-е место). Кроме того, на девять позиций упали Петропавловск-Камчатский (с 28-го на 37-е), Красноярск (с 29-го на 38-е), Абакан (с 51-го на 60-е) и Новосибирск (с 64-го на 73-е), сообщают "Известия".