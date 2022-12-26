26 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Именные стипендии для студентов и аспирантов могут увеличить

Министерство науки и высшего образования России предложило увеличить размер нескольких именных стипендий для студентов до 15 тыс. руб. и до 20 тыс. руб. для аспирантов.

Это может произойти с 1 сентября 2023 года. Речь идет о повышении стипендий имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачева, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына, Андрея Вознесенского и Владимира Туманова.

В настоящее время стипендии имени Лихачева и имени Собчака составляют 5 тыс. руб., имени Вознесенского, Гайдара, Маслюкова, Солженицына – 1500 руб. в месяц, имени Туманова – 2 тыс. руб. в месяц для студентов и 10 тыс. руб. в месяц для аспирантов.

В пояснительной записке к одному из проектов сказано, что он разработан во исполнение протокола заседания президиума совета при президенте России по науке и образованию от 19 апреля 2022 года, сообщает РИА "Новости".

Ранее кабмин России утвердил постановление, по которому для студентов, учащихся в вузах по договору о целевом обучении, смогут устанавливать требования к успеваемости.

Теги: стипендии, образование,



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