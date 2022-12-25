УВЗ сообщил о кончине своего спецпредставителя генерала Алексея Маслова

На предприятии "Уралвагонзавод" сообщили, что сегодня ушел из жизни спецпредставитель УВЗ генерал Алексей Маслов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, Маслов скоропостижно скончался сегодня утром в главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко на 70-м году жизни.

"Выдающийся военачальник, генерал армии А.Ф. Маслов прошел славный путь в рядах Вооруженных Сил от командира взвода до главнокомандующего сухопутными войсками, затем был главным военным представителем РФ при НАТО. В последние годы, работая специальным представителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству, Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня. Его вклад в развитие и деятельность "Уралвагонзавода" сложно переоценить", - говорится в сообщении предприятия.

Руководство УВЗ выразило соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Маслова.