Владимир Путин: У России другая философия, чем у Запада

У России другая философия, нежели у Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас другая философия, другое отношение к жизни, к людям. Если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама – они всегда говорили, что у нас разные подходы. В общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной" - заявил президент России в программе "Москва. Кремль. Путин".

Напомним, ранее глава государства рассказал, почему он уверен в справедливости и правильности специальной военной операции, которую проводит Россия.