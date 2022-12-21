Нас не в чем упрекнуть – Путин

Президент России Владимир Путин сегодня сделал внешнеполитические заявления в ходе расширенной коллегии Минобороны.

Он в очередной раз рассказал, почему уверен в справедливости и правильности специальной военной операции.

Глава государства начал издалека. Он рассказал, как предпринимал попытки подружиться с цивилизованным миром, но его отвергли.

"У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции нашей страны. слишком большая страна, поэтому ее надо немножко почикать, разорить. На протяжении веков строились планы. А мы почти всегда придерживались другого подхода. Мы всегда хотели быть частью цивилизованного мира. После развала СССР нам казалось, что со дня на день мы станем частью этого мира, а как выяснилось, нас там не ждали. Я тоже предпринимал такие попытки сблизиться", - сказал Путин.

"Нас не в чем упрекнуть. Говорю это ответственно. И сейчас считаю братским украинский народ. Происходящее – трагедия, но она не является следствием политики нашей страны. Это политика третьих стран", - полагает президент.

Он добавил, что уже в 2014 году ему "стало очевидно, что столкновение с этими силами неизбежно". "Боевые действия всегда связаны с трагедией и потерей людей. Но поскольку это неизбежно, то лучше сегодня, чем завтра", - считает Путин.