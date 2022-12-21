Нас не в чем упрекнуть – Путин

21 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России Украина
Фото: пресс-служба Кремля

Нас не в чем упрекнуть – Путин

Президент России Владимир Путин сегодня сделал внешнеполитические заявления в ходе расширенной коллегии Минобороны.

Он в очередной раз рассказал, почему уверен в справедливости и правильности специальной военной операции.

Глава государства начал издалека. Он рассказал, как предпринимал попытки подружиться с цивилизованным миром, но его отвергли.

"У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции нашей страны. слишком большая страна, поэтому ее надо немножко почикать, разорить. На протяжении веков строились планы. А мы почти всегда придерживались другого подхода. Мы всегда хотели быть частью цивилизованного мира. После развала СССР нам казалось, что со дня на день мы станем частью этого мира, а как выяснилось, нас там не ждали. Я тоже предпринимал такие попытки сблизиться", - сказал Путин.

"Нас не в чем упрекнуть. Говорю это ответственно. И сейчас считаю братским украинский народ. Происходящее – трагедия, но она не является следствием политики нашей страны. Это политика третьих стран", - полагает президент.

Он добавил, что уже в 2014 году ему "стало очевидно, что столкновение с этими силами неизбежно". "Боевые действия всегда связаны с трагедией и потерей людей. Но поскольку это неизбежно, то лучше сегодня, чем завтра", - считает Путин.  

Теги: владимир путин, сво, украина, политика, запад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети