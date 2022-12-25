25 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинец отдал мошенникам 72 тысячи за посещение сайта интим-услуг

Житель Агаповского района Челябинской области после посещения сайта с предоставлением интимных услуг перевел вымогателям свыше 70 тысяч рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МВД.

Сам южноуралец пояснил силовикам, что в интернете всего лишь поинтересовался информацией на сайте, где были размещены услуги откровенного характера. На следующий же день на его мобильный номер стали поступать звонки от неизвестных: мужчине заявили, что он своими действиями якобы причинил вред интернет-ресурсу и нанес серьезный ущерб, поэтому нужно заплатить.

Злоумышленники потребовали перевести им деньги, в противном случае челябинцу пообещали неприятные последствия. Опасаясь за свою безопасность, житель Агаповского района перевел аферистам 72 тысячи рублей. В итоге один из друзей, узнав, для каких целей требуются деньги, посоветовал обратиться в полицию. Мужчина так и сделал.

В МВД возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Сейчас полицейские пытаются установить личности злоумышленников.

Теги: мошенники, сайт, дело, МВД



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