Назначен и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган назначен исполняющим обязанности президента ФФККР. Об этом сообщается на сайте организации.

"В соответствии с уставом ФФККР исполком федерации поручил исполнение полномочий президента федерации генеральному директору Александру Когану", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято единогласно на заседании исполкома ФФККР, состоявшемся сегодня, 25 декабря, в Красноярске.

Напомним, что недавний чемпионат России по фигурному катанию в который раз выиграла подопечная Этери Тутберидзе – 15-летняя Софья Акатьева.