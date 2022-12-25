25 Декабря 2022
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Фото:Накануне.RU

Бердыев вернулся в Россию и назначен главным тренером ФК "Сочи"

Известный специалист Курбан Бердыев назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды, 70-летний тренер приступит к своим обязанностям с начала 2023 года. Будучи главным тренером казанского "Рубина", Бердыев дважды приводил команду из Татарстана к чемпионству в РПЛ (сезоны 2007/08, 2008/09) и столько же раз добивался бронзовых медалей чемпионата. А в сезоне 2011/12 клуб выиграл Кубок России. В 2010 и 2012 годах Курбан Бердыев добился побед с казанским клубом в матчах за Суперкубок страны.

До возвращения в Россию специалист совмещал должность главного тренера и технического директора иранского "Трактора".

Напомним, Бердыев покинул "Рубин" в 2019 году.

Теги: Бердыев, Сочи, клуб, тренер



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