25 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работать с 1 января

Правительство России утвердило положение о правлении единого Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.
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Как говорится в сообщении, в состав правления Фонда пенсионного и социального страхования (или Социального фонда) войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, а также сенаторы и депутаты. Кроме них туда будут включены представители общероссийских общественных объединений и организаций. Положение утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правление будет рассматривать вопросы о приоритетных направлениях развития систем пенсионного и социального страхования, о бюджете фонда на очередной финансовый год и на плановые периоды, а также о формировании финансовых резервов. Кроме этого, правление фонда будет участвовать в выработке предложений о совершенствовании законодательства в социальной сфере и утверждать перечень направлений научно-исследовательских работ фонда.

Как уточнили в Правительстве, единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работать с 1 января 2023 года. Он создан в результате объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Ранее Правительство РФ утвердило Сергея Чиркова на должность председателя Социального фонда, он же станет и председателем правления этого фонда. Состав правления Социального фонда также будет утверждать Правительство России.

Теги: фонд, пенсии, положение



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