Во время боевых действий погиб один из разработчиков компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов

На Украине во время боевых действий погиб один из разработчиков культовой компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов, известный под сетевым псевдонимом Fresh. Он принимал участие в конфликте на стороне Украины. Подробностей не сообщается, не известно также и точное место гибели Ежова.

Ежов был геймдизайнером в компании GSC Game World. Кроме серии украинских "Сталкеров" и "Казаков", работал над играми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter, пишет "Страна".

После начала военной спецоперации игры украинской студии GSC Game World стали недоступны в Steam для покупки пользователями из России. Официально компания не сообщала о прекращении продаж, однако на главной странице ее сайта размещено сообщение, осуждающее российскую спецоперацию на Украине. Студия известна по сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks, напоминает "Коммерсант".