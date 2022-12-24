Во время боевых действий погиб один из разработчиков компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов

25 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Украина
Фото: Артем Ковалев / Wikimedia

Во время боевых действий погиб один из разработчиков компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов

На Украине во время боевых действий погиб один из разработчиков культовой компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов, известный под сетевым псевдонимом Fresh. Он принимал участие в конфликте на стороне Украины. Подробностей не сообщается, не известно также и точное место гибели Ежова.

Ежов был геймдизайнером в компании GSC Game World. Кроме серии украинских "Сталкеров" и "Казаков", работал над играми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter, пишет "Страна".

После начала военной спецоперации игры украинской студии GSC Game World стали недоступны в Steam для покупки пользователями из России. Официально компания не сообщала о прекращении продаж, однако на главной странице ее сайта размещено сообщение, осуждающее российскую спецоперацию на Украине. Студия известна по сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и Cossacks, напоминает "Коммерсант".

Теги: разработчик, военный конфликт, S.T.A.L.K.E.R, Владимир Ежов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети