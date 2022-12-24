Король Великобритании Карл III выгнал из Букингемского дворца брата Эндрю

Король Великобритании Карл III изгнал из Букингемского дворца своего младшего брата, принца Эндрю. Теперь 62-летнему сыну покойной королевы Елизаветы II запрещено иметь офис в резиденции монарха и использовать адрес дворца как свой личный, пишет The Sun.

В феврале этого года Эндрю заплатил миллионы фунтов стерлингов, чтобы в досудебном порядке урегулировать дело о сексуальном насилии в США. Оно было возбуждено по заявлению Вирджинии Джуффре. Женщина заявляла, что принц изнасиловал ее, когда она была несовершеннолетней.

Британский таблоид пишет, что Эндрю сейчас набирает себе новую пиар-команду, чтобы спасти пошатнувшуюся репутацию. Но вот финансировать расходы по ее содержанию ему придется самому: король, который не унаследовал народной любви от своей покойной матери, желает дистанцироваться от самого скандального члена семьи.

"Любое присутствие принца во дворце официально окончено. Король ясно дал понять. Принц - не член королевской семьи. Он сам по себе", - заявил инсайдер.

Ранее сообщалось, что ранее должность патрона гвардейцев-гренадеров, о которой мечтал Эндрю, была передана королеве-консорту Камилле, также правительство лишило Эндрю субсидии в 3 млн фунтов стерлингов в год и круглосуточной вооруженной охраны. Впрочем, содержание и охрану принцу все-таки обеспечат – за счет королевского бюджета.