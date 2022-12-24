24 Декабря 2022
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Армия и ВПК Санкт-Петербург
Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

В Петербурге проходят похороны бойца ЧВК "Вагнера" Дмитрия Меньшикова

В Петербурге в субботу, 24 декабря, проходят похороны Дмитрия Меньшикова, бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в зоне проведения специальной военной операции. На церемонию приехал владелец организации, бизнесмен Евгений Пригожин.

Похороны Меньшикова проходят на Белоостровском кладбище в Петербурге. Церемонию посетил бизнесмен Евгений Пригожин. В беседе со СМИ он рассказал о погибшем.

«Самый простой парень, Дима Меньшиков, который погиб. Жил в детдоме, вышел из детдома, пошел в армию. Не скрывался, не прятался. Не просил маму или папу спрятать в Париже или Дубае, просто пошел и отслужил, в «Росгвардии», кстати. После этого решил жениться, работал сварщиком. Не хватало денег, решил заработать и сел в тюрьму. В общем, с каждым такое может случиться», - сообщил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что Меньшиков, будучи в тюрьме, обращался к президенту РФ с просьбой отправиться в зону СВО. Позднее он подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

«Попал в тюрьму, появилась возможность. Писал письма, президенту, всем, «хочу Родину защищать». Подписал контракт, контракт о том, что, если нужно будет достойно погибнуть, он погибнет. Он не нарушил контракта, он честно погиб <…> Попала пуля, истек кровью. Пытались вытащить, не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью, чего мы и добивались», - резюмировал бизнесмен.

Согласовать похороны Меньшикова удалось не сразу. Представители ЧВК «Вагнера» подали обращение о захоронении бойца на «Аллее Славы» 12 декабря. В Смольном заявили, что такой возможности нет, а на следующий день вице-губернатор Кирилл Поляков предложил создать «Аллеи Доблести» на всех кладбищах Петербурга. В ЧВК «Вагнер» идею чиновника назвали «фарсом», поскольку Меньшикова предлагали похоронить отдельно от других военнослужащих, погибших за Родину. Ситуация нашла отклик в высших эшелонах власти РФ – на нее обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что в обязанности городской администрации входит также оказание всесторонней помощи в организации похорон бойцов, погибших в ходе СВО, независимо от формирования, в котором они служили. В итоге, прощальная церемония проходит на Белоостровском кладбище днем 24 декабря. Меньшикова похоронят на воинском участке.

Теги: чвк вагнер, дмитрий меньшиков, похороны, евгений пригожин, аллея славы



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