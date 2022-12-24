24 Декабря 2022
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар в доме престарелых в Кемерово: 20 человек погибли

Не менее 20 человек погибли во время пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерово. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы с ожогами.

Пожар начался в два часа ночи в двухэтажном здании. К моменту приезда пожарных огонь охватил уже всю крышу. Большинство погибших находились на втором этаже, с первого этажа людям удалось спастись.

Официально заведение зарегистрировано не было. В начале декабря в дом престарелых не пустили представителя Госпожнадзора, тогда на руководителя заведения составили протокол.

Власти Кемеровской области начали проверку всех домов престарелых в регионе.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".  

Теги: пожар, дом престарелых, кемерово



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