Пожар в доме престарелых в Кемерово: 20 человек погибли

Не менее 20 человек погибли во время пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерово. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы с ожогами.

Пожар начался в два часа ночи в двухэтажном здании. К моменту приезда пожарных огонь охватил уже всю крышу. Большинство погибших находились на втором этаже, с первого этажа людям удалось спастись.

Официально заведение зарегистрировано не было. В начале декабря в дом престарелых не пустили представителя Госпожнадзора, тогда на руководителя заведения составили протокол.

Власти Кемеровской области начали проверку всех домов престарелых в регионе.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".