Николая Сванидзе уволили с поста директора Института массмедиа РГГУ

Журналиста Николая Сванидзе уволили с должности директора Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Решение принял ректор вуза Александр Безбородов, передает РБК. Сам Сванидзе назвал увольнение ожидаемым и удивился, что это не произошло раньше.

Сванидзе сообщил, что пока он остается завкафедрой журналистки на факультете журналистики Института массмедиа. Кафедру он возглавляет с 2007 года, главой Института массмедиа РГГУ являлся с 2010 года.

В середине ноября президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека. "Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией", - заявил тогда Сванидзе.