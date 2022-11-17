17 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Путин обновил состав Совета по правам человека – в нем стало меньше противников СВО

Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека  при президенте РФ (СПЧ).

Из состава СПЧ исключили десять человек. В их числе журналисты Николай Сванидзе, Иван Засурский и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин, психолог Александр Асмолов и др. Некоторые из исключенных открыто высказывались против ведения СВО, другие обратились с письмом на имя главы СКР с просьбой расследовать смерть заключенного-вагнеровца-пленного Евгения Нужина.

Среди новых членов СПЧ оказался военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, а также Елена член президиума движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина. Они выражают однозначную поддержку СВО и действий Кремля.

Ожидается, что в декабре состоится традиционная встреча президента с членами СПЧ, когда последние должны будут доложить о проблемах с нарушением прав в стране.

Теги: совет по правам человека, владимир путин, военкор



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