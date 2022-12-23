Правительство РФ может запретить продажу энергетиков и тонизирующих напитков детям

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, сообщают РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минпромторгу России (В.С. Осьмаков) совместно с Минздравом России... с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также проработать предложение об ограничении максимального объема тары указанных напитков (не более 0,5 л)", - говорится в документе.

Голикова также поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по формированию приверженности здоровому образу жизни молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни.

Согласно документу, Минкультуры, Минцифры, Минспорту и Росмолодежи рекомендовано при трансляции массовых мероприятий с участием молодежи включать в рекламные блоки информацию по мотивации молодежи к здоровому образу жизни, осознанному отказу от употребления наркотиков.

Отметим, что на сегодняшний день запрет на продажу таких напитков устанавливают сами регионы. В частности, запрет на продажу "энергетиков" несовершеннолетним существует в Московской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской, Вологодской, Курской, Белгородской, Рязанской, Липецкой, Ивановской, Курганской, Сахалинской областях, Краснодарском, Ставропольском, Забайкальском, Приморском крае, Чеченской, Карачаево-Черкесской республиках, Республике Тыва, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах.

В Свердловской области энергетические напитки детям и подросткам продают свободно, хотя на упаковках и существует маркировка о том, что детям их употреблять е рекомендуется.