В Югре подследственному в СИЗО установили инвалидность после вмешательства омбудсмена

В Югре при вмешательстве Уполномоченного и органов прокуратуры подследственному в СИЗО-1 установлена инвалидность, сообщили Накануне.RU в аппарате уполномоченного.

"По жалобе подследственного на действия (бездействие) медицинских работников ФКУ "Следственный изолятор №1 УФСИН России по ХМАО-Югре, выразившиеся в неоказании заявителю в полном объеме медицинской помощи по заболеваниям, в том числе социально значимым, ненаправлении медицинской документации на медико-социальную экспертизу, Уполномоченный обратилась к руководителю ФКУЗ МСЧ-72 и органы прокуратуры", - говорится в сообщении.

В результате – в отношении заявителя в СИЗО-1 проведена врачебная комиссия, медицинские документы направлены в бюро МСЭ, подследственному установлена вторая группа инвалидности. В отношении медицинских работников СИЗО-1 в настоящее время по представлению прокуратуры дополнительно проводится служебная проверка.