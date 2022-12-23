У Вашингтона и его сообщников есть план вмешаться в выборы президента России в 2024 году – сенаторы

В Совете Федерации считают, что "у Вашингтона и его сообщников есть план вмешаться в выборы президента России в 2024 году". Об этом заявил глава комиссии СФ по случаям вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Подводя итоги года, сенатор заявил, что "наблюдается явная радикализация иностранного вмешательства". "Желание развалить Россию у наших заморских недругов только возросло", - сказал Климов, презентуя отчет своей комиссии.

Он считает, что "противниками" "будут разжигаться межрелигиозная, межнациональная и межрегиональная рознь".

"Западные спецслужбы проводят активную вербовку, в том числе среди лиц, выехавших за границу после начала СВО", - сообщил Климов.