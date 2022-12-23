23 Декабря 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Жительница Среднего Урала отсудила деньги за плохой ремонт квартиры

Жительница Среднего Урала смогла через суд вернуть деньги за некачественный ремонт.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, весной этого года между жительницей Тавды и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на ремонт квартиры. Стоимость услуги составила 190 тысяч рублей, женщина сразу выплатила всю сумму.

Однако после ремонта заказчик обнаружил значительные недостатки: демонтажные работы были выполнены не полностью, стены не выровнены, а штукатурка проведена не во всех местах. Также оказалось, что сняты счетчики на горячую и холодную воду, установленные трубы протекают, а материалы в отделке ванной не соответствуют заявленным в счетах. Сначала исполнитель обещал исправить неправильно выведенные трубы горячей и холодной воды на кухню, но так ничего и не исправил.

По-хорошему вопрос решить не получалось, и женщина обратилась в консультационный пункт по защите прав потребителей. Там составили иск, рассмотрев который суд взыскал в ее пользу более 233 тысяч рублей. В эту сумму вошли деньги, уплаченные по договору на оказание услуг, неустойка, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение требований потребителя, а также расходы по оплате юридических услуг.

Как отметили в Роспотребнадзоре, решение суда уже вступило в силу.

Теги: квартира, ремонт, суд, Тавда



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