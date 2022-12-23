Рабочие приступили к третьему этапу строительства трассы М-12

Подготовка к строительству участка скоростной дороги Москва – Казань – Екатеринбург (М-12) вошла в активную фазу. В ближайшее время рабочие приступят к строительству третьего этапа трассы Дюртюли – Ачит, проходящей по Среднему Уралу. Соответствующий договор накануне заключили госкомпания "Автодор" и акционерное общество ДСК "Автобан".

"На пяти участках по основному ходу будущей дороги круглосуточно идет монтаж водопропускных труб, организация временных подъездных дорог, в том числе к местам строительства искусственных сооружений и устройство их фундаментов", - сообщает департамент информполитики региона.

Движение по 43-километровому участку скоростной трассы планируют запустить в конце 2024 года.

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На данном этапе планируется простроить две транспортные развязки: на пересечении с дорого Ачит – Месягутово и на примыкании к дороге Р-242 Пермь – Екатеринбург. Помимо этого, проектом предусмотрено строительство 12 искусственных сооружений: пяти мостов, трех биопереходов для прохождения диких животных и сельхозпереходов для перегона техники и скота. Высота опор моста через реку Большая Сарана составит 57м, что приравнивается к 20-этажному зданию. Длина моста составит 540 м.