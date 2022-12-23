Автомобиль взорвался у входа в парк в Мелитополе

Автомобиль взорвался у входа в парк Горького в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, был взорван автомобиль марки Renault Duster. Два человека ранены, информации о погибших не поступало, уточнил Рогов РИА Новости.

В начале декабря в Мелитополе было совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации города Николая Волыка. Около его подъезда сработало взрывное устройство. Чиновник не пострадал.

В ноябре было совершено покушение на заместителя министра спорта, культуры и туризма Запорожской области Андрея Бойко.