23 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО
Фото: Накануне.RU

В Башкирии отправится в колонию виновник смерти в аварии четырех человек

Чекмагушевский межрайонный суд наказал 23-летнего жителя Бакалинского района за смертельное ДТП.

Суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима и взыскал компенсацию морального вреда по 1 млн руб. в пользу каждого потерпевшего, сообщает прокуратура Башкортостана.

Напомним, по версии следствия, в 4.40 18 июля "Ауди А5" выехал на "встречку" и частично на левую обочину одной из дорог села Бакалы. Автомобиль сбил четверых молодых девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Пострадавшие погибли. Водитель иномарки, как оказалось, был пьян.

Авария, Бакалы, Ауди(2022)|Фото: МВД по Башкортостану

Теги: Башкортостан, ДТП, смерть



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