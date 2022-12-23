23 Декабря 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Большинство республиканцев в Палате представителей не пришли на выступление Зеленского

Только 86 из 213 республиканцев в Палате представителей присутствовали на выступлении Владимира Зеленского в Конгрессе США, пишет The Hill.
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В Республиканской партии возмущены тем, что Вашингтон стремится принять комплексный законопроект о финансировании Киева в последние дни, пока в Палате представителей большинство у демократов. С начала января в новом составе палаты большинство окажется в руках республиканцев - 222 голоса против 213 у демократов.

Представитель Техаса Чип Рой заявил, что речь Зеленского была "скорее театром, который был организован уходящим руководством демократов нынешнего руководства Сената, чтобы попытаться поддержать веру в то, что 47 миллиардов долларов, без каких-либо дебатов, просто будут созданы из воздуха и отправлены Украине".

Республиканцы требуют строгой отчетности о том, на что расходуются деньги Украине.

"Расходование дополнительных 47 миллиардов долларов на помощь – при этом только 62% этой помощи идет на военную помощь Украине – без надлежащего надзора и подотчетности за эту помощь является нецелевым использованием денег налогоплательщиков. Следующий Конгресс должен провести честные и прозрачные дебаты о размере и масштабах помощи США и потребовать равного сотрудничества от всех европейских партнеров Украины", - говорится в заявлении исполнительного директора консеративной организации Heritage Action Джессики Андерсон.

Украинский телеграм-канал "Резидент" пишет, что уже меньше половины американцев согласны с тем, что Вашингтон должен поддерживать Украину, даже если американцы будут платить высокую цену. Источник данных при этом не приводится, но данная тенденция наблюдалась и ранее.

Тем временем посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что закон новой помощи Киеву будет оперативно проголосован уже сегодня, а завтра его подпишет Джо Байден. Из них 28 млрд пойдут на военную помощь, 13 млрд - на экономическую, 5 млрд - на гуманитарную. В том числе военная помощь включает 9 млрд на обеспечение украинских боевиков всем необходимым, 12 млрд - на технику, оружие и боеприпасы, 7 млрд - на связанную с Украиной работу Европейского командования войск США.

Теги: Владимир Зеленский, США, республиканцы



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