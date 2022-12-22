22 Декабря 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: Reuters/Leah Millis

WP: Зеленский не добился от США поставок мощного наступательного оружия

Владимир Зеленский не достиг цели своего визита в США. Он намеревался получить от Вашингтона более мощное оружия для новых наступлений, но признаков согласия на это США нет. Об этом пишет The Washington Post.

Недавно советник Зеленского Михаил Подоляк опубликовал "рождественский список желаний" в военной сфере. Из его первой пятерки четыре администрация Джо Байдена отказалась предоставить, включая передовые танки и дальнобойные ракеты. Оталась только система ПВО Patriot.

В Пентагоне заявили, что у Украины уже достаточно танков и что американские M1 Abrams, которых добивается Киев, слишком сложны в обслуживании и эксплуатации. Отвечая на вопрос на совместной пресс-конференции с Зеленским о ракетах, которые позволят украинским боевикам наносить удары по целям на территории России, Байден предупредил, что такое оружие может подорвать единство НАТО в поддержке Украины.

При этом Байден "прощупывал" Зеленского на предмет переговоров - "где он находится и что ему нужно", чтобы сесть за стол переговоров, сказал высокопоставленный чиновник администрации. Потому что Байден опасается "заходить слишком далеко", чтобы не спровоцировать еще большую эскалацию

Теги: Зеленский, США, Байден



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