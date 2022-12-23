Глава Минпросвещения: Новые учебники по истории представят через год

Новый учебник истории, который объединит курсы "История России" и "Всеобщая история", должен появиться через год, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"На создание курса я закладываю год, но не исключаю, что он будет готов раньше", — цитируют его "Известия".

В январе-феврале 2023 года представят наработки по новому учебнику истории. Как уточнил Кравцов, в нем будут отражены новейшие события: специальная военная операция, вхождение в состав РФ четырех новых субъектов и санкции Запада в отношении России.

Рабочая группа по объединению курсов во главе с Владимиром Мединским назовет состав авторов учебника. Список объявят в январе после достижения с ними договоренностей, заключил министр.

Ранее сообщалось, что Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника президента России Владимира Мединского раздел о причинах специальной военной операции (СВО), а также создать учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников СВО.