В США внесли в бюджет поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины

Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которые позволяют конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

Таким образом, поправка была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям, передает РИА Новости.

Поправку в бюджет предложил внести сенатор-республиканец Линдси Грэм. Она позволяет конфисковывать и продавать активы российских бизнесменов для передачи в пользу Киева в качестве гуманитарной и военной помощи.

Ранее США, ЕС и другие страны, присоединившиеся к санкциям против России в связи с военной спецоперацией на Украине, начали арестовывать яхты, самолеты, особняки и квартиры российских граждан, в основном – из числа крупных бизнесменов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Белый дом изучает возможность конфискации и передачи Украине замороженных в США резервов Банка России.