В Югре из-за метели ввели ограничения для грузового транспорта

В Югре из-за неблагоприятных погодных условий ввели ограничения для движения грузового транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ограничения введены на 733-771 км автодороги "Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск", 0-43 км автодороги "Подъезд к городу Сургут"; 43-59 км автодороги "Нефтеюганск-Сургут".

Ограничения будут действовать до улучшения погодных и дорожных условий.

"Просим отнестись с пониманием, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков", - обратились сотрудники ГИБДД к автомобилистам.