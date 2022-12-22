22 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

"Предупредительные меры". Путин рассказал, когда подпишет указ в ответ на потолок цен на нефть

В ответ на потолок цен на российскую нефть будет подписан соответствующий указ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, документ он собирается подписать уже в начале следующей недели.

"Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры", - пояснил глава государства журналистам.

Согласно документу, запрещается продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку, а также, если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку. В документе есть пункт, позволяющий обходить любые запреты на проведение сделок, но с разрешения правительства.

Напомним, ранее Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель.

В Кремле ранее заявили, что введение потолка цен на нефть – абсурдный шаг.

Теги: указ, нефть, потолок, цена, Путин



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