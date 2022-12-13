Власти России определились с ответом на потолок цен на нефть, – СМИ
Власти РФ определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.
По данным издания, проект указа президента в целом согласован.
Согласно документу, запрещается продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку, а также, если в контракте потолок фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку.
В документе есть пункт, позволяющий обходить любые запреты на проведение сделок, но с разрешения правительства.
Напомним, ранее Совет ЕС установил верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель.
В Кремле ранее заявили, что введение потолка цен на нефть – абсурдный шаг, экспертное обсуждение ответа России на него близится к завершению.