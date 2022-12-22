Компании главы Комитета по строительству Игоря Креславского в десять раз увеличили прибыль за счет госконтрактов

В январе 2020 года губернатор Александр Беглов назначил председателем Комитета по строительству Игоря Креславского, совладельца семейной девелоперской компании «РСТИ». Заявлялось, что это должно помочь улучшить контакт между бизнесом и городскими властями. В определенной степени так и произошло – связанные с Креславским компании начали массово получать госконтракты от Комстроя и подведомственных структур, доведя свой оборот до десятков миллиардов рублей.

Игорь Креславский, его мать Нина Креславская и отчим Федор Туркин с 2002 года владеют группой компаний «Росстройинвест» («РСТИ»). Перед своим назначением главой Комстроя Креславский, во избежание конфликта интересов, передал доли в компаниях в доверительное управление своей матери. Но, судя по дальнейшему развитию событий, должного эффекта это не дало.

Первый прецедент произошел уже в апреле 2020 года, спустя три месяца, после назначения Креславского председателем Комстроя. Тогда ГБУ «Управление строительными проектами», подведомственное Комитету по строительству, без проведения торгов заключило контракт стоимостью 416 миллионов рублей на переоснащение «Ленэкспо» во временный госпиталь. Исполнителем контракта стала компания «Лентехстрой». Напрямую с семьей Креславского она не аффилирована, но долгое время являлась генподрядчиком «РСТИ».

В тот же период контракты получает компания «Балтинвестстрой». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие полностью принадлежит Игорю Креславскому и членам его семьи. С 2020 года «Балтинвестстрой» получил контрактов на общую сумму свыше 4,7 миллиарда рублей.

Если в 2019 году чистая прибыль предприятия составляла всего 52,8 миллиона рублей, то в 2021 уже 486 миллионов. За два года она выросла почти в 10 раз. В 2022 году можно ожидать еще более значительного скачка за счет двух новых госконтрактов. Во-первых, 3,7 миллиарда рублей компания Креславского получит на достройку одного из корпусов НИИ им. И.И. Джанелидзе. А во-вторых, 265 миллионов на строительство нового корпуса Городской больницы №15.

Показательно, что большую часть контрактов связанные с Игорем Креславским компании получают от «Фонда капитального строительства и реконструкции» (ФКСР), подведомственного Комитету по строительству. В конце 2019 года его возглавил Арзу Фаталиев, бывший топ-менеджер строительной фирме «Петроком», фигурировавшей в так называемом «трубном деле». Предприятие подозревали в мошенничестве на 3 миллиарда рублей при укладке труб теплосетей, но дело развалилось. В настоящее время ФКСР массово заключает контракты с компаниями бизнесменов, связанных с Фаталиевым. При этом первым заместителем Фаталиева является Андрей Полевой, бизнес-партнер Игоря Креславского.

Крайне маловероятно, что глава города Александр Беглов не знает о происходящем в Комстрое и подведомственных структурах. Об этом говорит тот факт. Что в июне текущего года Полевой возглавил Фонд «Победа», через который проходит все финансирование восстановления Мариуполя из бюджета Петербурга. Для Беглова это один из ключевых проектов и появление в нем на руководящей должности случайного человека просто невозможно.

Также можно ожидать, что в следующем году компании Креславского и его семьи продолжат пользоваться благосклонностью Комитета по строительству в частности и Смольного в целом. Всего месяц назад Градостроительная комиссия под руководством вице-губернатора Николая Линченко отдала «РСТИ» под застройку жилыми комплексами два участка общей площадью более 160 тысяч квадратных метров.