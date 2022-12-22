22 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Миассе депутаты одобрили проект бюджета на 2023 года

В Миассе депутаты всех комиссий одобрили проект бюджета на 2023 год и плановый период. Теперь главный финансовый документ будет рассмотрен на сессии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Напомним, 13 декабря депутаты на совместном заседании всех постоянно действующих комиссий приняли решение не выносить на сессию проект бюджета города. Депутаты не получили ответы по существу на свои вопросы и предложения, поэтому решили отложить рассмотрение документа до их получения.

Как сообщили в пресс-службе городского собрания, был составлен реестр приоритетных направлений, включающий в себя шестнадцать пунктов. Предполагается, что он станет основой при грядущих изменениях бюджета в 2023 году. Депутаты рассчитывают, что их предложения и предложения жителей найдут отражение в главном финансовом документе.

При этом депутаты высказали ряд замечаний к документу. Есть вопросы по ремонту образовательных и детских дошкольных учреждений, финансированию дорожного строительства и общественного транспорта.

Теги: депутаты, бюджет,



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