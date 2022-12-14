14 Декабря 2022
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Миассе депутаты отказались рассматривать проект бюджета на 2023 года на ближайшей сессии

В Миассе депутаты на совместном заседании всех постоянно действующих комиссий приняли решение не выносить на сессию проект бюджета города на 2023 год и плановый период, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Депутаты не получили ответы по существу на свои вопросы и предложения, поэтому решили отложить рассмотрение документа до их получения. В частности, парламентарии хотели бы увидеть конкретный перечень дорог, которые будут отремонтированы в будущем году.

Некоторые значимые статьи расходов депутатам пришлось повторно вносить через публичные слушания, хотя средства на них планировалось предусмотреть в 2022 году, но были перенесены на другие статьи расходов. Речь, в частности, идет о проектировании ФОКа в старой части Миасса и восстановлении ливневой канализации на крупных перекрестках города.

Также депутатов не устроило предложение решать большую часть проблем округов через механизм инициативного бюджетирования

Теги: депутаты, бюджет, Миасс,



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