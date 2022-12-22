Ереван отказался от встречи по мирному договору, - МИД РФ

В МИД РФ заявили, что Армения отказалась от участия во встрече по теме мирного договора, которая планировалась на 23 декабря.

"Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается тяжелая гуманитарная обстановке из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора.

Также армянский премьер-министр раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение своих обязательств. По его словам, «ключевой смысл присутствия российских миротворцев – не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор".