22 Декабря 2022
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Андрей Кузнецов остался на посту главы свердловской "Справедливой России"

Президиум Центрального Совета "Справедливой России" под председательством главы партии Сергея Миронова поддержал продление полномочий Андрея Кузнецова на посту руководителя регионального отделения партии по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном отделении "СР", Кузнецов переизбран на очередной двухлетний срок. Он стал председателем регионального отделения в апреле 2019 года.

В 2021 году Андрей Кузнецов был избран депутатом Государственной Думы РФ. Осенью 2022 года лидер свердловской "Справедливой России" участвовал в выборах губернатора области. С результатом в 9,15% он занял третье место, проиграв действующему главе региона Евгению Куйвашеву.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в свердловском отделении партии "Родина" произошла смена руководителя. Вместо Валерия Хвостова пост занял бизнесмен Сергей Юсупов.

Теги: Кузнецов, Справедливая Россия, партия



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