22 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Росбанк

App Store удалил приложение попавшего под санкции "Росбанка"

"Росбанк" Владимира Потанина сообщил об удалении приложения банка из магазина App Store. Ранее установленные на iPhone сервисы работают стабильно и без ограничений, сообщили в кредитной организации. В "Росбанке" предлагают пользоваться альтернативными вариантами, например, web-версией онлайн-банка.

На прошлой неделе "Росбанк" и его основной акционер Владимир Потанин попали под блокирующие санкции США. Тогда банк сообщил, что эти ограничения не окажут существенного влияния на его работу. Но на следующий день были приостановлены операции в долларах и евро, 19 декабря "Росбанк" приостановил операции со всеми иностранными валютами кроме юаней, белорусских рублей и армянских драмов.

Теги: app store, росбанк, санкции



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