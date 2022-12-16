Росбанк приостановил операции в долларах и евро после попадания под санкции США

Росбанк после попадания под санкции США приостановил операции в долларах, евро и дирхамах.

"Пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами", - говорится в сообщении банка в Telegram.

15 декабря совладелец и президент "Норникеля" Владимир Потанин был включен в санкционный список США. Также в SDN-лист попали холдинг "Интеррос" (владеет 36,14% "Норникеля") и принадлежащий ему Росбанк.

Напомним, в апреле Интеррос" приобрел долю французской банковской группы Societe Generale в "Росбанке" и его страховом бизнесе.