Уральца отправили в колонию за избиение троих полицейских

Суд на Среднем Урале вынес приговор жителю Камышлова. Мужчину отправили в колонию за избиение полицейских.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 1 сентября этого года, когда в дежурную часть полиции Камышлова обратилась местная жительница. Женщина рассказала силовикам, что пьяный сожитель не впускает ее домой и не отдает ей малолетнего ребенка, который находится в квартире. На место отправились трое сотрудников полиции.

Однако увидев у себя на пороге стражей порядка, злоумышленник стал проявлять агрессию. Для начала он резко дернул входную дверь на себя и ударил ею стоящего в проходе старшего участкового, а затем нанес ему удар кулаком. Угрожая полицейским насилием, мужчина стал хвататься за их форменное обмундирование, а одного из силовиков пинал по ногам.

Досталось и остальным: полицейского-кинолога агрессор ударил двумя руками в область груди, а затем нанес удар девушке-полицейской. После этого дебошира удалось скрутить.

Как отметили в прокуратуре, свою вину уралец не признал, заявив, что сотрудники якобы его оговаривают. Тем не менее, Камышловский районный суд назначил ему два года в исправительной колонии строгого режима.