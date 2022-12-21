21 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

В Березниках объявлен конкурс на должность главы города

В Березниках объявлен конкурс на должность главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

"На заключительном в этом году заседании Березниковской городской думы принято решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Березники – главы администрации города Березники 8 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Документы кандидаты должны будут представить с 27 декабря по 27 января 2023 года.

Кроме того, решением представительного органа назначены шесть членов конкурсной комиссии – это представители городской думы.

Напомним, 15 августа 2022 г. глава Березников Константин Светлаков заявил о досрочном прекращении полномочий. По словам мэра, на такой шаг его толкнули "семейные обстоятельства".

Теги: Константин Светлаков, конкурс, глава Березников



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