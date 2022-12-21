Орбан призвал договариваться о границах Украины после перемирия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна выступает за сохранение территориальной целостности Украины, но считает, что необходимо сначала добиться перемирия и лишь потом обсуждать вопрос о границах.

"Украина может остаться независимой и суверенной только в случае сохранения своей территориальной целостности. Но это нужно обсудить. Сначала надо добиться перемирия, а потом уже постараться примирить позиции сторон. <...> Но не наше дело – давать советы", - цитирует ТАСС заявление Орбана, сделанное на пресс-конференции по итогам года.

Напомним, ранее стало известно, что не все в венгерской столице планируют принять участие в национальной консультации, призванной выяснить отношение общества к антироссийским санкциям, однако старшее поколение относится к этому более ответственно. Национальная консультация в Венгрии продлилась до 9 декабря. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки.